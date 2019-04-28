В Раде призвали Россию отменить решение по гражданству для жителей Донбасса

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

«Для реализации политического блока (Минских соглашений. — RT) Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев», — написала она в Facebook.

Геращенко заявила, что Киев выполнил свою часть политического блока Минских соглашений, приняв соответствующие законы.

«Мы приняли закон и об амнистии (под которую, кстати, не подпадают террористы и убийцы, а вот «заблудившиеся» — да), и об особенностях местного самоуправления», — указала она.

Вместе с тем Геращенко отметила, что эти законы «не вступили в силу из-за России и Кремля».

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донбасса могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя решение России упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, обвинил Москву в подготовке к аннексии Донбасса.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» заявление Путина о том, что Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощённом порядке гражданам Украины.