Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
По его оценке, с учётом авиаперелёта политика с семьей стоимость его отдыха могла составить до $33 тыс.
«Сейчас не сезон, поэтому стоимость президентской виллы у нас составляет порядка $10 тыс. в сутки, а летом цена будет втрое выше», — сообщил сотрудник отеля.
При этом в администрации отеля отказались называть стоимость отдыха в президентской вилле, отметив, что данный вопрос решается с клиентами в индивидуальном порядке.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский покинул курортный турецкий район Бодрум и вернулся на Украину.
26 апреля Зеленский сказал, что отправляется в Турцию на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей.