Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.

По его оценке, с учётом авиаперелёта политика с семьей стоимость его отдыха могла составить до $33 тыс.

«Сейчас не сезон, поэтому стоимость президентской виллы у нас составляет порядка $10 тыс. в сутки, а летом цена будет втрое выше», — сообщил сотрудник отеля.

При этом в администрации отеля отказались называть стоимость отдыха в президентской вилле, отметив, что данный вопрос решается с клиентами в индивидуальном порядке.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский покинул курортный турецкий район Бодрум и вернулся на Украину.

26 апреля Зеленский сказал, что отправляется в Турцию на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей.