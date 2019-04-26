Зеленский улетел в Турцию
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«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook.
Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.
«За четыре месяца... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха», — добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что ЦИК Украины затягивает официальное объявление итогов выборов, чтобы отсрочить его инаугурацию.
В Центризбиркоме отвергли заявление Зеленского.
23 апреля в ЦИК Украины завершили обработку всех протоколов: Владимир Зеленский набрал 73,22%, Пётр Порошенко — 24,45%.