Зеленский улетел в Турцию

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию.

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook.

Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.

«За четыре месяца... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что ЦИК Украины затягивает официальное объявление итогов выборов, чтобы отсрочить его инаугурацию.

В Центризбиркоме отвергли заявление Зеленского.

23 апреля в ЦИК Украины завершили обработку всех протоколов: Владимир Зеленский набрал 73,22%, Пётр Порошенко — 24,45%.