ЦИК Украины отрицает обвинения в затягивании объявления итогов выборов
- РИА Новости
Как заявил Радченко агентству «Украинские новости», ЦИК работает в ускоренном режиме.
«Это беспочвенные заявления. ЦИК бьёт все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме... Мы только вчера за один день приняли более 100 комиссий», — сказал он.
По его словам, Центризбиркому осталось получить только протоколы трёх из 199 окружных избирательных комиссий и чуть более 40 из 101 участковой комиссии заграничного округа.
«Мы делаем всё... чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в достоверности, точности, честности», — добавил он.
Вместе с тем Радченко отказался давать прогноз по поводу сроков официального объявления результатов выборов.
Ранее Зеленский обвинил ЦИК в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию. Это, по его мнению, делается, чтобы у него не было возможности распустить Верховную раду.
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступят длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.