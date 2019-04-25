ЦИК Украины отрицает обвинения в затягивании объявления итогов выборов

Короткая ссылка
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко отрицает обвинения избранного президента страны Владимира Зеленского в том, что ведомство затягивает объявление результатов выборов.
ЦИК Украины отрицает обвинения в затягивании объявления итогов выборов
  • РИА Новости

Как заявил Радченко агентству «Украинские новости», ЦИК работает в ускоренном режиме.

«Это беспочвенные заявления. ЦИК бьёт все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме... Мы только вчера за один день приняли более 100 комиссий», — сказал он.

По его словам, Центризбиркому осталось получить только протоколы трёх из 199 окружных избирательных комиссий и чуть более 40 из 101 участковой комиссии заграничного округа.

«Мы делаем всё... чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в достоверности, точности, честности», — добавил он.

Вместе с тем Радченко отказался давать прогноз по поводу сроков официального объявления результатов выборов.

Ранее Зеленский обвинил ЦИК в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию. Это, по его мнению, делается, чтобы у него не было возможности распустить Верховную раду.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступят длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить