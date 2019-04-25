ЦИК Украины отрицает обвинения в затягивании объявления итогов выборов

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко отрицает обвинения избранного президента страны Владимира Зеленского в том, что ведомство затягивает объявление результатов выборов.

Как заявил Радченко агентству «Украинские новости», ЦИК работает в ускоренном режиме.

«Это беспочвенные заявления. ЦИК бьёт все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме... Мы только вчера за один день приняли более 100 комиссий», — сказал он.

По его словам, Центризбиркому осталось получить только протоколы трёх из 199 окружных избирательных комиссий и чуть более 40 из 101 участковой комиссии заграничного округа.

«Мы делаем всё... чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в достоверности, точности, честности», — добавил он.

Вместе с тем Радченко отказался давать прогноз по поводу сроков официального объявления результатов выборов.

Ранее Зеленский обвинил ЦИК в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию. Это, по его мнению, делается, чтобы у него не было возможности распустить Верховную раду.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступят длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.