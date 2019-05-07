В ЕС считают, что у Зеленского есть мандат на «деолигархизацию» Украины

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Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан заявил после встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, что новый украинский лидер получил «мандат» на борьбу с олигархами.
В ЕС считают, что у Зеленского есть мандат на «деолигархизацию» Украины
  • @JHahnEU
  • Twitter

«Сегодня я лично поздравил Владимира Зеленского в Киеве с его впечатляющей победой на выборах президента Украины, которая даёт ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и «деолигархизацию», — написал Хан в Twitter.

По его словам, он предложил Зеленскому полную поддержку всех реформ, которые принесут пользу украинцам.

Еврокомиссар подчеркнул, что переходный период не должен замедлять реформы в стране.

Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского намерены продолжить курс на вступление Украины в Евросоюз.

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