В штабе Зеленского заявили о планах продолжить курс на вступление в ЕС
«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.
По словам Юраша, о поддержке данного курса говорил как сам Зеленский, так и представители его команды в течение всей предвыборной кампании.
Представитель штаба Зеленского отметил, что в настоящее время идёт подготовка «первых ста международных дней» после официального вступления президента в должность.
Ранее советники Зеленского встретились в Брюсселе с послами 28 стран Европейского союза.