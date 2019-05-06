В штабе Зеленского заявили о планах продолжить курс на вступление в ЕС

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что новая власть намерена продолжать курс действующего лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

По словам Юраша, о поддержке данного курса говорил как сам Зеленский, так и представители его команды в течение всей предвыборной кампании.

Представитель штаба Зеленского отметил, что в настоящее время идёт подготовка «первых ста международных дней» после официального вступления президента в должность.

Ранее советники Зеленского встретились в Брюсселе с послами 28 стран Европейского союза.