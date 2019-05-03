Советники Зеленского встретились с послами ЕС

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Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского встретились в Брюсселе с послами 28 стран Европейского союза.
Советники Зеленского встретились с послами ЕС
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс-Украина, они ознакомили представителей ЕС с приоритетами и первыми шагами Зеленского после вступления в должность президента.

Отмечается, что стороны обсудили активизацию работы в нормандском формате и «противодействие провокациям России».

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

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