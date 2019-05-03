Советники Зеленского встретились с послами ЕС
- Reuters
Как сообщает Интерфакс-Украина, они ознакомили представителей ЕС с приоритетами и первыми шагами Зеленского после вступления в должность президента.
Отмечается, что стороны обсудили активизацию работы в нормандском формате и «противодействие провокациям России».
Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.