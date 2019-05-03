В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

Соответствующий проект «Постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады, посвящённого присяге украинскому народу новоизбранным президентом Украины» опубликован на сайте Рады.

Отмечается, что 3 мая документ был получен украинским парламентом и передан на рассмотрение руководства.

Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент определит дату инаугурации Зеленского на пленарной неделе, которая начнётся 14 мая.