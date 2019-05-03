В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
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Соответствующий проект «Постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады, посвящённого присяге украинскому народу новоизбранным президентом Украины» опубликован на сайте Рады.
Отмечается, что 3 мая документ был получен украинским парламентом и передан на рассмотрение руководства.
Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент определит дату инаугурации Зеленского на пленарной неделе, которая начнётся 14 мая.