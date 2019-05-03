На Украине определят дату инаугурации Зеленского после 14 мая
- РИА Новости
Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой».
«Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнётся 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации», — отметила Геращенко.
Ранее Зеленский был официально объявлен избранным президентом Украины. Итоги выборов главы украинского государства были опубликованы официальной газетой «Правительственный курьер».
Инаугурация нового украинского лидера должна пройти в течение 30 дней после официальной публикации результатов выборов.
30 апреля ЦИК Украины огласила итоги президентских выборов, согласно которым Зеленский одержал победу с результатом 73,22% голосов.