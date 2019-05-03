На Украине определят дату инаугурации Зеленского после 14 мая

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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент определит дату инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского на пленарной неделе, которая начнётся 14 мая.
На Украине определят дату инаугурации Зеленского после 14 мая
  • РИА Новости

Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой».

«Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнётся 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации», — отметила Геращенко.

Ранее Зеленский был официально объявлен избранным президентом Украины. Итоги выборов главы украинского государства были опубликованы официальной газетой «Правительственный курьер».

Инаугурация нового украинского лидера должна пройти в течение 30 дней после официальной публикации результатов выборов.

30 апреля ЦИК Украины огласила итоги президентских выборов, согласно которым Зеленский одержал победу с результатом 73,22% голосов.

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