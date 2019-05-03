На Украине официально опубликовали итоги президентских выборов

Победитель второго тура голосования шоумен Владимир Зеленский официально объявлен избранным президентом Украины. Итоги выборов лидера государства опубликовала официальная газета «Правительственный курьер».

«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в уведомлении на сайте издания.

Как отмечает ТАСС, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального объявления результатов голосования Центризбиркомом и их публикации.

При этом точная дата будет определена в соответствующем постановлении.

30 апреля ЦИК Украины огласила итоги президентских выборов, по которым Зеленский победил с результатом 73,22% голосов.