Центризбирком Украины официально объявил Зеленского президентом

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RT
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал шоумен Владимир Зеленский.
Центризбирком Украины официально объявил Зеленского президентом
  • РИА Новости

Так, по информации ЦИК, Зеленский набирает 73,22%, действующий украинский лидер Пётр Порошенко — 24,45%.

23 апреля ЦИК Украины завершила обработку всех протоколов: Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

Позднее президент России Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, назвал их провалом Порошенко.

Как отмечали в Верховной раде, парламент назначит инаугурацию избранного президента после консультаций с его командой в срок, предусмотренный законом. 

Отмечалось, что на объявление результатов выборов Центризбиркому даётся 10 дней, после чего отводится 30 дней на проведение инаугурации.

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