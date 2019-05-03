Советник Зеленского встретился с министром энергетики США

Александр Данилюк, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, провёл встречу с министром энергетики США Риком Перри, в ходе которой обсудил сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике.

Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, заявили в пресс-службе Зеленского.

Как отмечается, встреча прошла в рамках форума ЕС — США по энергетической безопасности в Брюсселе.

«Украине и Европе в целом важна роль Соединённых Штатов в диверсификации поставок энергоресурсов. Это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей», — сказал Данилюк.

Подчёркивается, что на встрече также были затронуты вопросы привлечения инвестиций в увеличение добычи природного газа на Украине, возможные пути поставки американского сжиженного природного газа, а также реформирование рынка газа в стране, включая «Нафтогаз».

Ранее стало известно, что советники Зеленского встретились в Брюсселе с послами 28 стран ЕС.

3 мая Данилюк заявил, что о позиции относительно продления контракта на транзит российского газа говорить пока рано, но во многом она зависит от позиции США.