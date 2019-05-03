В команде Зеленского оценили ситуацию с контрактом на транзит газа

Владимир Данилюк, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что о позиции относительно продления контракта на транзит российского газа говорить пока рано, но во многом она зависит от позиции США.

«Рано сейчас говорить (о позиции по продлению контракта. — RT)… Это непростой вопрос. Очень много тут зависит от позиции американской стороны, позиции относительно «Северного потока —2», — цитирует РИА Новости Данилюка.

По его словам, речь идёт о комплексном вопросе, решение которого предстоит найти.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа.

В компании отмечали, что не обладают технической моделью работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.