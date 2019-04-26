В «Нафтогазе» заявили о подготовке России к «газовой войне»

У «Нафтогаза» нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. По его словам, Россия «готовится к новой газовой войне».

В интервью, опубликованном на YouTube, Витренко отметил, что компания обращалась к партнёрам в Европе, но выработать какое-либо решение сложившейся ситуации пока не получилось, передаёт РИА Новости.

Он считает, что Россия наверняка прекратит газовый транзит через Украину в 2020 году.

«Мы сейчас видим, что объёмы транзита растут. Это может означать, скорее всего, что они готовятся к прерыванию транзита и хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счёт транзита через Украину», — добавил он.

По мнению Витренко, по всем признакам «Россия готовится к новой газовой войне».

Ранее в «Нафтогазе» сообщили о резком увеличении транзита российского газа.

Как заявил глава украинской компании Андрей Коболев, Россия может устроить очередной газовый кризис. По его словам, транзит газа через Украину может быть полностью приостановлен.

В середине марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что Россия попробует организовать «газовую войну».