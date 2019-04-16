«Нафтогаз» заявил о резком увеличении транзита российского газа

Объёмы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему за последнюю неделю значительно увеличились, сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз».

«За последнюю неделю «Газпром» резко увеличил объёмы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту. Причина — ремонт трубопровода «Ямал — Европа», — говорится в сообщении в Twitter.

По данным компании, за считаные дни суточные объёмы транзита выросли на 60 млн кубометров и в настоящее время составляют примерно 300 млн кубов.

В «Нафтогазе» считают, что такой резкий скачок возможен исключительно благодаря «надёжности и качественной работе» ГТС Украины.

Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман рассказал об альтернативном плане Киева на случай, если Москва прекратит транзит газа с 2020 года.