«Нафтогаз» заявил о резком увеличении транзита российского газа

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Объёмы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему за последнюю неделю значительно увеличились, сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
«Нафтогаз» заявил о резком увеличении транзита российского газа
  • globallookpress.com

«За последнюю неделю «Газпром» резко увеличил объёмы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту. Причина — ремонт трубопровода «Ямал — Европа», — говорится в сообщении в Twitter.

По данным компании, за считаные дни суточные объёмы транзита выросли на 60 млн кубометров и в настоящее время составляют примерно 300 млн кубов.

В «Нафтогазе» считают, что такой резкий скачок возможен исключительно благодаря «надёжности и качественной работе» ГТС Украины.

Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман рассказал об альтернативном плане Киева на случай, если Москва прекратит транзит газа с 2020 года.

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