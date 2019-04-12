Гройсман заявил о плане Б для Украины на случай прекращения транзита газа
- Reuters
«Безусловно, есть план Б на случай, если Россия прибегнет к другим действиям, хотя вопрос является очень сложным, очень непростым», — приводит УНИАН слова Гройсмана.
Он отметил, что «НАК «Нафтогаз Украины» и его менеджмент достаточно отстали от выполнения того плана, который был утверждён правительством 1 июля 2016 года, об отделении газотранспортной системы в отдельную юридическую структуру, которая будет соответствовать европейскому законодательству».
Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.