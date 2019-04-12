Гройсман заявил о плане Б для Украины на случай прекращения транзита газа

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев имеет альтернативный план действий на случай, если Россия прекратит транзит газа с 1 января 2020 года.
Гройсман заявил о плане Б для Украины на случай прекращения транзита газа
  • Reuters

«Безусловно, есть план Б на случай, если Россия прибегнет к другим действиям, хотя вопрос является очень сложным, очень непростым», — приводит УНИАН слова Гройсмана.

Он отметил, что «НАК «Нафтогаз Украины» и его менеджмент достаточно отстали от выполнения того плана, который был утверждён правительством 1 июля 2016 года, об отделении газотранспортной системы в отдельную юридическую структуру, которая будет соответствовать европейскому законодательству».

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.

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