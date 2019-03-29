«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа
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Об этом, как передаёт «Укринформ», заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, отвечая на вопрос о наличии у украинской компании плана Б на случай прекращения газового транзита.
«Есть предложение о создании дополнительных хранилищ газа на Украине — эта работа сейчас идёт, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей относительно импорта из Европейского союза и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если «Газпром» решит выбрать такой вариант», — сказал он.
По его словам, многие «газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе».
«Поэтому короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа», — подчеркнул Коболев.
Ранее стало известно, что Украина в условиях угрозы прекращения транзита газа предложила заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных хранилищах.
В начале марта в МИД Украины также заявляли о плане на случай провала переговоров с Россией по газу.
Как указывали дипломаты, он разрабатывается «с помощью США».