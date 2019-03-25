Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ

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Украина в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложила заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных хранилищах газа.
Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу АО «Укртрансгаз» (УТГ).

В компании заявили, что свободные мощности украинской газотранспортной системы «позволят создать необходимые запасы газа в хранилищах и гарантировать бесперебойную поставку потребителям во время прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. без угроз энергобезопасности ЕС».

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что действия Берлина, Москвы и части «украинского политического сообщества» могут привести к прекращению транзита газа через Украину.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании.

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