Глава «Нафтогаза» заявил о необходимости запастись газом из-за России

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине нужно запасти на 3 млрд кубометров газа больше обычного, чтобы обезопасить себя от действий России.

Об этом он сказал в интервью агентству «РБК-Украина».

Как он пояснил, Украина должна обезопасить себя на случай полного прекращения Россией транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

«Мы проводили оценку, что нам нужно для того, чтобы пережить самый жёсткий вариант. Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в «подземку» на 3 млрд кубометров газа больше того объёма, который мы туда обычно закачиваем... Тогда мы скажем: «Россияне снова угрожают провокацией, но Украина обеспечена газом», — сказал он.

Ранее Коболев заявил, что действия Берлина, Москвы и части «украинского политического сообщества» могут привести к прекращению транзита газа через Украину.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза».