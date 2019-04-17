Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
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«Да, я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают всё возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис — это их стандартный ход в подобных ситуациях», — сказал Коболев.
По его словам, Украина готова к тому, что может произойти кризис.
16 апреля «Нафтогаз» сообщил, что объёмы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему за последнюю неделю значительно увеличились.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев имеет альтернативный план действий на случай, если Россия прекратит транзит газа с 1 января 2020 года.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News объяснил заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».