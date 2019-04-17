Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

«Да, я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают всё возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис — это их стандартный ход в подобных ситуациях», — сказал Коболев.

По его словам, Украина готова к тому, что может произойти кризис.

16 апреля «Нафтогаз» сообщил, что объёмы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему за последнюю неделю значительно увеличились.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев имеет альтернативный план действий на случай, если Россия прекратит транзит газа с 1 января 2020 года.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News объяснил заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».