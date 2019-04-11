В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о мерах в случае остановки транзита газа

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о возможных последствиях прекращения транзита российского газа через Украину.

«Украина ведет себя крайне агрессивно во всех вопросах, касающихся взаимоотношений и сотрудничества. То, что они сейчас говорят, — шантаж России и «Газпрома», шантаж европейских потребителей и Евросоюза. Большая надежда на то, что с запуском проекта он закончится. С другой стороны, эти предложения уже напоминают истерику. Данное заявление деструктивное по сути и по содержанию», — считает депутат.

По его словам, заявление украинской стороны сделано вместо того, «чтобы договариваться, находить компромиссы, заниматься обеспечением собственной энергобезопасности».

«Но с Россией так разговаривать нельзя. Ни от одного российского политика вы не услышите подобных заявлений. То есть на Украине, похоже, просто недоговороспособны. Они даже не хотят этого и специально провоцируют», — заключил Завальный.

Ранее в «Нафтогазе» назвали шаги в случае остановки транзита газа из России.

Предполагается, что «Нафтогаз» будет настаивать на выполнении «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража о выплате Киеву $2,56 млрд, предложит новый транзитный контракт и инициирует слушания в арбитражном суде по взысканию амортизационных сумм.