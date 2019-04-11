«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Такой сценарий означает, что безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит «зелёный свет» для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке», — приводит его слова «Укринформ».

Витренко определил главные направления, над которыми будет работать украинская сторона при таком развитии событий.

Во-первых, отметил он, «Нафтогаз» будет настаивать на выполнении «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража о выплате Киеву $2,56 млрд.

Во-вторых, по его словам, он предложит новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам.

В-третьих, подчеркнул Витренко, «Нафтогаз» инициирует слушания в арбитражном суде по взысканию амортизационных сумм.

Он также сообщил, что компания продолжит внедрять реформы газового сектора и возбудит против «Газпрома» правовую процедуру за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита.