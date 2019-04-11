«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
- Reuters
«Такой сценарий означает, что безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит «зелёный свет» для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке», — приводит его слова «Укринформ».
Витренко определил главные направления, над которыми будет работать украинская сторона при таком развитии событий.
Во-первых, отметил он, «Нафтогаз» будет настаивать на выполнении «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража о выплате Киеву $2,56 млрд.
Во-вторых, по его словам, он предложит новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам.
В-третьих, подчеркнул Витренко, «Нафтогаз» инициирует слушания в арбитражном суде по взысканию амортизационных сумм.
Он также сообщил, что компания продолжит внедрять реформы газового сектора и возбудит против «Газпрома» правовую процедуру за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита.