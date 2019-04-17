На Украине заявили, что Россия может устроить очередной газовый кризис

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия может устроить очередной газовый кризис, так как это в её стиле. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

«То, что «Северный поток — 2» не заработает 1 января следующего года, — это очевидно, к этому готовы уже все. Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что «Северного потока — 2» нет, и могут устроить очередной газовый кризис. Это очень в их стиле», — заявил он.

Коболев назвал ситуацию с «Северным потоком — 2» тяжёлой.

В конце марта глава «Нафтогаза» заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.

В середине апреля компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG заявила, что Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News объяснил заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».