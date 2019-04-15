Данию обвинили в попытке задержать реализацию «Северного потока — 2»

Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.

Об этом заявили в пресс-службе компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Указывается, что спустя более чем два года после подачи первой заявки компания подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода.

«Требование подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта», — говорится в сообщении.

Как отмечается, любой разработчик проекта и инвесторы в целом полагаются на предсказуемую, стабильную и транспарентную законодательную базу.

В компании считают, что подобные действия властей Дании «подрывают фундаментальные принципы правового доверия и юридической определённости Конституции» страны и европейского законодательства, а также ограничивают свободу укладки трубопроводов на морском дне ИЭЗ в соответствии с Конвенцией ООН от 1982 года.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что затягивание Данией решения по поводу строительства газопровода не отразится на сроках его реализации.

В конце марта в «Нафтогазе» отмечали, что Дания отказалась согласовывать маршрут «Северного потока — 2».

Позднее в Nord Stream 2 AG сообщили, что в Дании не отклоняли ни одну из двух заявок компании.