Новак: затягивание Данией решения не повлияет на «Северный поток — 2»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что затягивание Данией решения по строительству газопровода «Северный поток — 2» не отразится на сроках реализации проекта.

«Нет», — приводит ТАСС ответ Новака на соответствующий вопрос.

Он также заявил, что новые поправки в газовую директиву Евросоюза не окажут негативного влияния на реализацию проекта.

«Я уверен, что эти поправки не окажут негативного действия на реализацию проекта «Северный поток — 2». Очевидно, что проект коммерческий, в нём заинтересованы европейские компании, европейские потребители», — подчеркнул глава Минэнерго.

Он отметил, что проект «реализуется, инвестируется, соответственно, идёт в соответствии с планами и с дорожной картой».

27 марта в «Нафтогазе» заявили, что Дания отказалась согласовывать маршрут «Северного потока — 2».

Позднее в Nord Stream 2 AG сообщили, что в Дании не отклоняли ни одну из двух заявок компании на получение разрешения на строительство трубопровода.