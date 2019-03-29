Новак: затягивание Данией решения не повлияет на «Северный поток — 2»
- @nordstream2
«Нет», — приводит ТАСС ответ Новака на соответствующий вопрос.
Он также заявил, что новые поправки в газовую директиву Евросоюза не окажут негативного влияния на реализацию проекта.
«Я уверен, что эти поправки не окажут негативного действия на реализацию проекта «Северный поток — 2». Очевидно, что проект коммерческий, в нём заинтересованы европейские компании, европейские потребители», — подчеркнул глава Минэнерго.
Он отметил, что проект «реализуется, инвестируется, соответственно, идёт в соответствии с планами и с дорожной картой».
27 марта в «Нафтогазе» заявили, что Дания отказалась согласовывать маршрут «Северного потока — 2».
Позднее в Nord Stream 2 AG сообщили, что в Дании не отклоняли ни одну из двух заявок компании на получение разрешения на строительство трубопровода.