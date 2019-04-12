В Госдуме оценили слова Порошенко о борьбе с «Северным потоком — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что он не прекратит бороться со строительством «Северного потока — 2».

По словам Ананских, все заявления Порошенко «направлены на его предвыборную кампанию».

«Они не по существу, а так — чтобы красиво поговорить. У него было пять лет, чтобы сделать жизнь украинцев лучше. Газ в домах украинцев стал дороже, газ стал дороже на предприятиях», — пояснил Ананских.

По мнению парламентария, Порошенко сделал всё возможное, чтобы жизнь на Украине стала хуже.

«Если бы всё-таки он проводил конструктивную политику и был заинтересован в улучшении жизни граждан, не было бы необходимости России делать запасные пути… уже давно бы «Газпром» заключил на рыночных условиях контракт на следующие десять лет. «Газпром» предложил — Украина отказалась. Всё время говорят о каких-то политических недовольствах», — заключил парламентарий.

Ранее Порошенко пообещал «не прекращать борьбу» с «Северным потоком — 2». Он пояснил, что Украина видит в нём «политическую угрозу» для себя.