Порошенко пообещал «не прекращать борьбу» с «Северным потоком — 2»

Украинский лидер Пётр Порошенко на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге в Берлине заявил, что не прекратит бороться со строительством «Северного потока — 2».

«Мы не прекратим нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство, предлагая немецким компаниям участвовать в управлении украинской газотранспортной системой», — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, в настоящее время Украина и Германия по-разному видят механизмы защиты украинских интересов.

«Германия — в виде гарантирования сохранения определённого объёма прокачки газа через украинскую ГТС, мы — в остановке газопровода», — добавил Порошенко.

Он пояснил, что Украина видит в нём «политическую угрозу» для себя.

В свою очередь Меркель выразила надежду, что отношения Киева и Берлина выдержат расхождение позиций относительно проекта газопровода.

Ранее Порошенко заявлял, что после завершения строительства «Северного потока — 2» Россия может «напасть» на корабли стран Балтии в Балтийском море.

В украинском правительстве отмечали, что газопровод является формой замаскированной войны.

Как подчёркивал российский президент Владимир Путин, проект газопровода связан с увеличением потребления энергии в Европе.