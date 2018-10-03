Путин объяснил необходимость «Северного потока — 2»

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Российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» связан с увеличением потребления энергии в Европе.
Путин объяснил необходимость «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект, хочу это подчеркнуть, связанный с увеличением потребления энергии, в том числе в Европе, и с падением собственной добычи в европейских странах», — заявил он.

При этом он отметил, что объём российского газа на европейском рынке составляет около 34%.

«Много это или мало? Это немало, но это не монополия. Пожалуйста, Европа может, она это и делает: закупает газ и из других источников. Но американский сжиженный газ на европейском рынке примерно на 30% дороже нашего трубопроводного газа», — добавил глава государства.  

Ранее в «Газпроме» заявили, что «Северный поток — 2» необходим Евросоюзу для удовлетворения дополнительного спроса на газ.

В середине сентября американский президент Дональд Трамп назвал неуместными траты Германии на строительство газопровода. 

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