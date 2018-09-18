Трамп считает неуместными «миллиардные траты» ФРГ на «Северный поток — 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неуместным то, что Германия платит России миллиарды долларов за строительство газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает ТАСС.

«К большому несчастью для народа Германии, ФРГ платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России. Я могу сказать, что народу Германии это не нравится», — сказал он.

По его мнению, ситуация, при которой Германия платит России «миллиарды долларов» за строительство газопровода «Северный поток — 2», является неуместной.

Он указал, что намерен обсудить газопровод с прибывшим в Вашингтон президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее в немецких СМИ появился материал, рассказывающий о преимуществе российского газа над американским для Германии.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН оценил сообщения немецких медиа по этому поводу.