Трамп считает неуместными «миллиардные траты» ФРГ на «Северный поток — 2»
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Об этом сообщает ТАСС.
«К большому несчастью для народа Германии, ФРГ платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России. Я могу сказать, что народу Германии это не нравится», — сказал он.
По его мнению, ситуация, при которой Германия платит России «миллиарды долларов» за строительство газопровода «Северный поток — 2», является неуместной.
Он указал, что намерен обсудить газопровод с прибывшим в Вашингтон президентом Польши Анджеем Дудой.
Ранее в немецких СМИ появился материал, рассказывающий о преимуществе российского газа над американским для Германии.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН оценил сообщения немецких медиа по этому поводу.