Эксперт оценил сообщения немецких СМИ о преимуществе российского газа над американским для Германии

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН оценил сообщения немецких СМИ о преимуществе российского газа над американским для Германии.
Эксперт оценил сообщения немецких СМИ о преимуществе российского газа над американским для Германии
  • РИА Новости

«Германии невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку получение российского природного газа по трубам дешевле в полтора раза. Об этом неоднократно говорилось, и эта логика определяющая», — заявил он.

По его словам, в Берлине прекрасно понимают, что закупка американского газа будет снижать конкурентоспособность немецкой экономики.

Кроме того, считает Колташов, политика в Евросоюзе уже не та, что была в 2014 году.

Ранее в газете Handelsblatt появился материал, согласно которому Германия к 2050 году намерена полностью отказаться от углеродных источников энергии, в связи с чем инвестиции в новую газовую инфраструктуру с учётом существования «Северного потока — 2» кажутся сомнительными.

Также ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с НСН прокомментировал позицию шведских депутатов по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».

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