Эксперт оценил позицию шведских депутатов по «Северному потоку — 2»

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Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с НСН оценил позицию шведских депутатов по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил позицию шведских депутатов по «Северному потоку — 2»
  • © Nord Stream 2

«Власти Швеции по этому вопросу очень часто меняют своё мнение. Буквально пару лет назад они высказывались за строительство «Северного потока — 2», при этом приводили свои аргументы, которые сводились к тому, что проект выгоден с экономической точки зрения для Швеции», — отметил эксперт.

По его мнению, с учётом экономических и дипломатических факторов удастся изменить ситуацию, так как экономическая составляющая для Стокгольма выгодна.

В свою очередь, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал подобные заявления в Швеции предвыборными.

«Но повлиять эти высказывания ни на что не могут — Швеция уже давно дала разрешение на строительство «Северного потока — 2», — пояснил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал позицию шведских депутатов по «Северному потоку — 2».

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