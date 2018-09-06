Эксперт оценил позицию шведских депутатов по «Северному потоку — 2»
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«Власти Швеции по этому вопросу очень часто меняют своё мнение. Буквально пару лет назад они высказывались за строительство «Северного потока — 2», при этом приводили свои аргументы, которые сводились к тому, что проект выгоден с экономической точки зрения для Швеции», — отметил эксперт.
По его мнению, с учётом экономических и дипломатических факторов удастся изменить ситуацию, так как экономическая составляющая для Стокгольма выгодна.
В свою очередь, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал подобные заявления в Швеции предвыборными.
«Но повлиять эти высказывания ни на что не могут — Швеция уже давно дала разрешение на строительство «Северного потока — 2», — пояснил он.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал позицию шведских депутатов по «Северному потоку — 2».