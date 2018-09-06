Шведские депутаты выступили за блокировку строительства «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Депутаты большинства шведских политических фракций выступили за блокировку строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает Sveriges Radio.

Этот вывод радиостанция сделала на основе опроса представителей различных партий Швеции по данному вопросу.

По словам парламентариев, существует несколько причин, в связи с которыми они против строительства «Северного потока — 2».

В частности, они заявили, что газопровод будет иметь негативное влияние в плане экологии, так как это увеличит зависимость ЕС от ископаемого газа и уменьшит стимул стремиться к созданию инфраструктуры для генерации возобновляемой энергии.

«Северный поток — 2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», — указала уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём.

Политики также заявили о нежелании зависеть от России, которая, по их мнению, нарушает международное право.

В связи с этим, член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит инициативу Еврокомиссии об изменении законодательства, что позволит заблокировать проект.

Ранее сообщалось, что судно Solitaire приступило к работам по укладке газопровода «Северный поток — 2» в Финском заливе.

Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной экономической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил это событие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить