Эксперт оценил начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии
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«В данном проекте всё идет нормально, а что касается старта работ в Финляндии, то в рамках «Северного потока — 2» всё идет по кластерам», — отметил он.
По его словам, на каждом участке работ выполняются определённые задачи, которые очень скоро будут синхронизированы.
Как прогнозирует эксперт, второе судно-трубоукладчик очень скоро начнёт работу в шведском сегменте «Северного потока — 2».
В июне Юшков в беседе с Nation News прокомментировал возобновление переговоров «Газпрома» с Южной Кореей о газопроводе через КНДР.
Также в Госдуме отреагировали на начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии.