Эксперт оценил начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии

Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной экономической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии.

«В данном проекте всё идет нормально, а что касается старта работ в Финляндии, то в рамках «Северного потока — 2» всё идет по кластерам», — отметил он.

По его словам, на каждом участке работ выполняются определённые задачи, которые очень скоро будут синхронизированы.

Как прогнозирует эксперт, второе судно-трубоукладчик очень скоро начнёт работу в шведском сегменте «Северного потока — 2».

В июне Юшков в беседе с Nation News прокомментировал возобновление переговоров «Газпрома» с Южной Кореей о газопроводе через КНДР.

Также в Госдуме отреагировали на начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии.