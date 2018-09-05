Началась укладка «Северного потока — 2» в Финляндии

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Судно «Солитэр» приступило к работам по укладке газопровода «Северный поток — 2» в Финском заливе, сообщает пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Началась укладка «Северного потока — 2» в Финляндии
  • ©nord-stream2

Как отмечается, перед началом работ 300-метровое судно прошло испытания и было оснащено для обеспечения соответствия требованиям проекта.

«Трубоукладочные работы выполняются в соответствии с условиями национальных разрешений под контролем национальных органов власти», — говорится в сообщении.

Планируется, что «Солитэр» будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. 

В апреле агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на строительство «Северного потока — 2».

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