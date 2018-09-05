Началась укладка «Северного потока — 2» в Финляндии
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Как отмечается, перед началом работ 300-метровое судно прошло испытания и было оснащено для обеспечения соответствия требованиям проекта.
«Трубоукладочные работы выполняются в соответствии с условиями национальных разрешений под контролем национальных органов власти», — говорится в сообщении.
Планируется, что «Солитэр» будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных.
В апреле агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на строительство «Северного потока — 2».