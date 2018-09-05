В Госдуме прокомментировали начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии.

«Это знаменательный момент. Несмотря на попытки ряда наших «друзей», которые всячески мешали началу морской прокладки, проект идёт. Думаю, он должен закончиться в существующие сроки. Как мы знаем, Дания ещё не дала добро на прокладку одного морского участка по своей территории. «Газпром» уже подал заявку, чтобы его обойти, чтобы не быть зависимым от позиции датских властей», — отметил Ананских.

По словам депутата, это проект, который экономически выгоден странам ЕС.

«Остальные страны дали своё добро, сомневаться в реализации «Северного потока — 2» нет никакого смысла, он будет реализован в любом случае. Если кто-то из партнёров выйдет — это большой минус только для них. Это проект на долгие десятилетия, он принесёт большую прибыль всем акционерам. Многие страны Европы его поддерживают, потому что трубный газ дешевле, чем любой СПГ», — заключил Ананских.

Ранее стало известно, что судно «Солитэр» приступило к работам по укладке газопровода «Северный поток — 2» в Финском заливе.