Посол Украины заявил, что «Северный поток — 2» можно остановить «булавой» санкций США

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал два способа остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», а также признал наличие разногласий у германской и украинской сторон по вопросу строительства газопровода.

«Признаюсь, что Nord Stream — это одно из величайших испытаний для стратегического партнёрства Украины и Германии. Здесь у нас с Германией есть разногласия. Это факт», — сказал он в интервью изданию «Европейская правда».

При этом, по словам дипломата, во время визита президента Украины Петра Порошенко в Берлин 10 апреля были достигнуты «определённые сдвиги».

«К слову, на той встрече «Северный поток» вообще не планировался к обсуждению. Но по факту ему было посвящено две трети времени. Именно после этого появилась важная для нас позиция правительства Германии о том, что должны быть гарантии сохранения транзита через Украину», — добавил он.

Мельник также рассказал о двух способах остановить реализацию проекта газопровода.

«Первый — это принятие решения на уровне ЕС. Шансы на это невысоки, но они есть. Второй путь — это «булава» американских санкций против немецких компаний, вовлечённых в проект», — отметил посол.

Он назвал введение таких санкций реальной перспективой.

Ранее в «Нафтогазе», говоря о способах остановить «Северный поток — 2», отметили, что этого можно добиться с помощью санкций США или позиции Дании, которая способна отсрочить строительство газопровода.

2 августа стало известно, что компания Nord Stream 2 AG разработала маршрут «Северного потока — 2» в обход Дании.