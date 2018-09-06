Эксперт прокомментировал призыв шведских депутатов блокировать «Северный поток — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT позицию шведских депутатов по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Шведские депутаты ничего в этом плане не решают, и, несмотря на нападки со стороны некоторых политиков, «Северный поток — 2» реализуется в рамках правового поля Европы. Они, возможно, хотят набрать политические очки, потому что в Европе присутствует некая антироссийская истерия. В какой-то степени депутаты выполняют определённую защиту страны от американского давления, потому что американцы сейчас давят на всех европейских партнёров... в плане того, чтобы отказаться от «Северного потока — 2». Теперь Швеция сможет сказать, что она (правда, уже после начала строительства газопровода) сделала заявление, что всячески против. Поэтому теперь к шведам никаких претензий нет, они попробовали — не получилось. Америка может идти дальше, обращаться к другим, давить на Германию, Данию и так далее», — отметил эксперт.

По его словам, подобные заявления шведских политиков не смогут повлиять на реализацию российского газопровода.

«Те страны, через которые проходит «Северный поток — 2», хотят реализации этого проекта, потому что в Европе, особенно в Северо-Западной, будет нарастать большими темпами дефицит газа, поэтому новая газовая инфраструктура необходима. Но при этом они хотят как можно меньше находиться под давлением Соединённых Штатов. К подобным заявлениям серьёзно относиться не нужно, они ни в коем случае не смогут повлиять на реализацию проекта», — заключил Юшков.

Ранее депутаты большинства шведских политических фракций выступили за блокировку строительства газопровода.

По их словам, «Северный поток — 2» окажет негативное влияние на экологию.