Путин принимает участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя»

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RT
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики, который проходит в Москве с 3 по 6 октября. Среди участников — представители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты. Тема дискуссии — «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». RT ведёт прямую трансляцию.

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