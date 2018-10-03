Путин принимает участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя»

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики, который проходит в Москве с 3 по 6 октября. Среди участников — представители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты. Тема дискуссии — «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». RT ведёт прямую трансляцию.