«Газпром» назвал «Северный поток — 2» жизненно необходимым для ЕС

Проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» жизненно необходимы Евросоюзу для удовлетворения дополнительного спроса на газ, заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Мы в этом году побьём очередной рекорд, но он фактически приблизит нас к объёму законтрактованного газа, годовым контрактным количествам, которые составляют около 204,5 млрд (кубометров газа. — RT)», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, это будет означать, что для дополнительного спроса нужно будет создавать новые транспортные маршруты.

«Поэтому и «Северный поток — 2», и «Турецкий поток» жизненно необходимы для Европы для удовлетворения дополнительного спроса на газ», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что российский газ остаётся самым конкурентным в Европе.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о важности «Северного потока — 2» для Германии.

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.