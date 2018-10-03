«Газпром» назвал «Северный поток — 2» жизненно необходимым для ЕС
- РИА Новости
«Мы в этом году побьём очередной рекорд, но он фактически приблизит нас к объёму законтрактованного газа, годовым контрактным количествам, которые составляют около 204,5 млрд (кубометров газа. — RT)», — цитирует РИА Новости Медведева.
По его словам, это будет означать, что для дополнительного спроса нужно будет создавать новые транспортные маршруты.
«Поэтому и «Северный поток — 2», и «Турецкий поток» жизненно необходимы для Европы для удовлетворения дополнительного спроса на газ», — отметил он.
При этом он подчеркнул, что российский газ остаётся самым конкурентным в Европе.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о важности «Северного потока — 2» для Германии.
Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.