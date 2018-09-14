Меркель рассказала о важности «Северного потока — 2» для Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о важности проекта «Северный поток — 2» для ФРГ во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трёх стран Балтии.
Меркель рассказала о важности «Северного потока — 2» для Германии
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По её словам, учитывая существующие договорённости по климату, в ФРГ будет расти необходимость в газе в ближайшем будущем.

«Признаюсь, что я знаю о критическом мнении стран Балтии. В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России, сталкиваемся с проблемами при осуществлении договорённостей о климате. Наша потребность в газе на самом деле будет расти», — цитирует её РИА Новости.

Глава Германии добавила, что также надеется на реализацию проекта турецкого газопровода.

Ранее Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитёром газа даже с учётом реализации проекта «Северный поток — 2».

Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с НСН оценил позицию шведских депутатов по вопросу строительства газопровода.

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