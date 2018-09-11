Эксперт прокомментировал строительство газопровода «Сила Сибири»

Заведующий кафедрой экономики и политики ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал строительство газопровода «Сила Сибири».

«Проект «Сила Сибири» необходим для развития Дальнего Востока, поэтому данное начинание является для нашей страны вполне логичным направлением применения государственных усилий», — сказал эксперт.

Как отметил Луконин, в ближайшее время спрос на природный газ в Китае будет расти, чему способствуют и принятые экологические программы, и объективные тенденции в народном хозяйстве страны.

«Впрочем, на китайскую экономику сейчас накладывает отпечаток сразу несколько факторов, которые могут привести к общему снижению темпов её экономического роста», — добавил эксперт.

По его словам, речь идёт о торговом противостоянии Китая и США, а также о возможном противостоянии КНР с ЕС, что тоже может отразиться на китайском спросе на природный газ.

Луконин уточнил, что это не приведёт к уменьшению закупок энергоресурсов Пекином, но может существенно повлиять на конкретные показатели.

Ранее сообщалось, что «Газпрому» осталось сварить 40 км газопровода «Сила Сибири».

Также ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с НСН оценил позицию шведских депутатов по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».