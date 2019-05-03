В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

По словам Коболева, Украина действует в соответствии с законодательством ЕС, которое предусматривает ряд определённых требований к газовой инфраструктуре.

«Собственно, ни у «Газпрома», ни у «Нафтогаза» значительного поля для манёвра нет», — написал глава украинской компании на своей странице в Facebook.

В середине апреля стало известно, что «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по заявлению «Нафтогаза».

17 января «Нафтогаз» сообщил об аресте активов «Газпрома» в трёх странах. Кроме того, сообщалось, что примерно в шести юрисдикциях инициированы судебные процессы.