«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»

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Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза». Об этом говорится в отчёте компании.
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
  • Reuters

«15 апреля 2019 года ПАО «Газпром» в целях защиты своих прав обратилось в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс», — отмечается в документе.

В конце февраля сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» начала процессы по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга

В НАК заявили, что в ближайшее время возможны процессы и в других странах.

17 января «Нафтогаз» проинформировал об аресте активов «Газпрома» в трёх государствах. Кроме того, сообщалось, что примерно в шести юрисдикциях инициированы судебные процессы.

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