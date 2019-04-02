«Нафтогаз» заплатит юристам €14 млн в рамках процесса с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» заключил договор на сумму €14 млн с норвежской фирмой Wikborg Rein Advokatfirma AS, которая осуществляет юридическое сопровождение в рамках судебного процесса украинской компании с российским «Газпромом».

Отмечается, что договор, подписанный 1 апреля, предусматривает выплату гонорару исполнителю, возмещение расходов, которые он понесёт на привлечение третьих сторон, а также затраты на командировки.

В мае 2014 года украинская сторона привлекла юристов Wikborg Rein для защиты своих интересов в судебном споре с «Газпромом».

В 2015 году «Нафтогаз» потратил на юристов норвежской фирмы €2,7 млн в судебных тяжбах с «Газпромом».