«Нафтогаз» заплатит юристам €14 млн в рамках процесса с «Газпромом»
- Reuters
Отмечается, что договор, подписанный 1 апреля, предусматривает выплату гонорару исполнителю, возмещение расходов, которые он понесёт на привлечение третьих сторон, а также затраты на командировки.
В мае 2014 года украинская сторона привлекла юристов Wikborg Rein для защиты своих интересов в судебном споре с «Газпромом».
В 2015 году «Нафтогаз» потратил на юристов норвежской фирмы €2,7 млн в судебных тяжбах с «Газпромом».