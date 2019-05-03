Курц заверил Зеленского в поддержке Украины

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что провёл телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Курц заверил Зеленского в поддержке Украины
  • Reuters

«Сегодня состоялся дружеский телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остаётся важным партнёром для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией», — написал он в Twitter.

Как отметил канцлер, необходимо «наконец добиться прогресса в реализации Минских соглашений при полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины».

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил о хорошем телефонном разговоре с Зеленским, в ходе которого он также заверил его в неизменной поддержке Украины со стороны ЕС.

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