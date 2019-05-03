Курц заверил Зеленского в поддержке Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что провёл телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня состоялся дружеский телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остаётся важным партнёром для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией», — написал он в Twitter.

Hatte heute ein freundschaftliches Telefonat mit dem designierten Präsidenten der #Ukraine Volodymyr Zelenskiy @VoZelenskiy. Die Ukraine bleibt ein wichtiger Partner für Österreich und EU, wir werden #Reformen und Kampf gegen die #Korruption weiter aktiv unterstützen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 мая 2019 г.

Как отметил канцлер, необходимо «наконец добиться прогресса в реализации Минских соглашений при полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины».

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил о хорошем телефонном разговоре с Зеленским, в ходе которого он также заверил его в неизменной поддержке Украины со стороны ЕС.