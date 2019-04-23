Туск заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины со стороны ЕС

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Глава Евросовета Дональд Туск сообщил о хорошем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Туск заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины со стороны ЕС
  • Reuters

«Во-первых, хороший телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в неизменной поддержке ЕС Украины», — написал он в Twitter.

Он отметил, что ожидает сотрудничества и саммита Украина — ЕС в июле.

Ранее Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в совместном письме поздравили Зеленского с победой на выборах и заявили, что ожидают скорейшей встречи с ним.

По данным ЦИК Украины, Зеленский одержал победу на выборах главы государства после обработки 100% протоколов, набрав 73,22% голосов.

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