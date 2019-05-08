«Говорит то, что хочет слышать Запад»: как Зеленский собирается ликвидировать коррупцию на Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Йоханнесом Ханом назвал своими основными приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ. Однако представители различных политических сил на Украине и эксперты считают, что Зеленский сейчас говорит то, что от него хотят услышать избиратели и западные партнёры. С точки зрения политологов, в инициативах бывшего шоумена нет конкретики, а реализовать их будет крайне затруднительно.

Главными приоритетами избранного президента Украины станут победа над коррупцией, демонополизация в энергетической сфере и деолигархизация в СМИ. Об этом сам Владимир Зеленский заявил на встрече с еврокомиссаром по политике соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом.

Также по теме В ЕС считают, что у Зеленского есть мандат на «деолигархизацию» Украины Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан заявил после встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, что новый...

«Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Хан после встречи с Зеленским заявил, что новый украинский лидер получил «сильный мандат» на борьбу с коррупцией и олигархами.

«Сегодня я лично поздравил Владимира Зеленского в Киеве с его впечатляющей победой на выборах президента Украины, которая даёт ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и деолигархизацию», — написал Хан в Twitter.

По его словам, он предложил Зеленскому полную поддержку всех реформ, которые принесут пользу украинцам.

Еврокомиссар подчеркнул, что переходный период не должен замедлять реформы в стране.

Коррупционная стабильность

Высокий уровень коррупции долгие годы остаётся одной из главных проблем постсоветской Украины. В 2018 году в индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 120-е место из 180 исследованных стран (рядом с Джибути и Мали).

Зеленский и Йоханнес Хан

Twitter

© @ZelenskyyUa

Также по теме «Хроническая болезнь Украины»: в США напомнили Киеву об отсутствии успехов в борьбе с коррупцией В годовщину государственного переворота на Украине в посольстве США в Киеве заявили, что, несмотря на изменение политического режима,...

Со времён «майдана» 2014 года и прихода к власти администрации Петра Порошенко уровень коррупции только возрастал. В апреле международная аудиторская компания Ernst & Young по этому показателю поставила Украину на первое место в мире среди 41 исследуемой страны, в том числе ряда африканских государств.

США и Евросоюз, которые поддерживали новые киевские власти, также неоднократно выражали озабоченность тем, что обещанная украинцам в 2014 году борьба с коррупцией так и не принесла ощутимых результатов.

«Коррупция остаётся актуальной проблемой, мешающей украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают» — такое заявление распространило посольство США в начале этого года.

В апреле 2018-го Госдеп США в своём докладе указывал на «широкомасштабную коррупцию на правительственном уровне» и неспособность киевских властей привлечь к ответственности виновников насилия против активистов антикоррупционного движения.

В ноябре 2018 года постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заметил, что высокий уровень коррупции обходится государству в 2% роста ВВП ежегодно. В конце прошлого года глава консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас привёл более конкретные цифры: по его словам, от действий коррупционного характера Киев ежегодно теряет порядка $2 млрд.

В начале марта, за месяц до первого тура президентских выборов, посол США на Украине Мари Йованович потребовала от властей страны уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. В своём заявлении она отмечала, что Холодницкий был пойман на том, что консультировал подозреваемых относительно того, как избежать ответственности по обвинению в коррупции.

Далеко идущие планы

Штаб Зеленского уже озвучивал конкретные шаги, которые готов предпринять новоизбранный президент в деле борьбы с коррупцией. Так, его советник Руслан Рябошапка 3 мая сообщил, что Зеленский планирует в ближайшее время возобновить действие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников.

Зеленский на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом

Twitter

© @JHahnEU

Эта статья была введена на Украине в 2015 году по требованию Евросоюза. Брюссель с самого начала увязывал вопрос предоставления украинским гражданам права на безвизовое посещение ЕС с мероприятиями по борьбе с коррупцией, предпринимаемыми украинскими властями. Кроме того, принятие антикоррупционных норм является необходимым условием для предоставления Киеву новых кредитных траншей МВФ.

Однако в феврале 2019 года Конституционный суд Украины вынес постановление о признании статьи 368-2 Уголовного кодекса противоречащей основному закону страны и отменил её.

Кроме того, сами украинские политики считают, что заявления Владимира Зеленского маловыполнимы.

«Подобные заявления сейчас выглядят как популизм. Верховная рада откровенно игнорирует нового президента. Почему вдруг депутаты начнут голосовать за абсолютно невыгодную для себя поправку? Более того, им будет лишь на руку, если Украина останется без финансовой поддержки Запада. Резкая девальвация гривны — лучшее оружие против высокого рейтинга Зеленского и его партии на парламентских выборах. Победу на них намерен получить Блок Петра Порошенко, а сам Порошенко сможет тогда рассчитывать на должность премьер-министра», — заявил источник RT в партии «Самопомощь».

С такой оценкой ситуации согласен и Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, который также назвал заявления нового президента популистскими.

«Как Зеленский собирается это реализовывать, в настоящий момент совершенно непонятно. Если он не распустит Раду, вряд ли её нынешний состав за это проголосует. К тому же далеко не факт, что на очередных выборах он получит большинство для того, чтобы появилась возможность принять подобный закон», — отметил Денисов в разговоре с RT.

Олигархический контроль

С точки зрения аналитиков, весьма интересным является и заявление Зеленского о деолигархизации СМИ, учитывая, что личность нового президента Украины неоднократно связывали с одним из богатейших людей страны Игорем Коломойским.

Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ

Reuters

Коломойский — владелец медиахолдинга «1+1 Медиа», в который входят информационное агентство УНИАН и телеканал «1+1». Именно в его эфире с 2015 года Владимир Зеленский регулярно появлялся в образе украинского президента Василия Голобородько в сериале «Слуга народа». Кроме того, именно в эфире «1+1» 31 декабря 2018 года шоумен заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины и поздравил граждан с Новым годом вместо Петра Порошенко.

К медиаолигархам можно также причислить и действующего украинского лидера Петра Порошенко. Ему принадлежат два телеканала — «5 канал» и «Прямой».

Ещё одно популярное на Украине СМИ — телеканал «Интер» — принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, находящемуся с 2014 года в Австрии под следствием.

Богатейший человек республики Ринат Ахметов владеет телеканалом «Украина». Сразу три канала принадлежат бизнесмену Виктору Пинчуку — это ICTV, СТБ и «Новый канал».

Источник RT в Радикальной партии напомнил, что Пётр Порошенко, когда только пришёл к власти, также говорил о деолигархизации страны как об одной из своих основных целей.

«Эти заявления Зеленского о свободных СМИ вызывают улыбку. А на какие деньги они должны существовать, если рынок прессы на Украине убыточный? Я думаю, что через год западные партнёры и население поймут, что их снова ввели в заблуждение. Зеленский — это Порошенко образца 2014 года. Финал всем известен», — отметил собеседник RT.

Вполне возможно, что избранный президент Зеленский начинает атаку на СМИ в преддверии парламентских выборов, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«На Украине большинство медиа связаны с теми или иными олигархическими или финансовыми группами. СМИ невозможно сделать независимыми, они всё равно будут кому-то подчиняться. Очевидно, что Зеленский попытается сделать так, чтобы те СМИ, которые могут представлять для него опасность, проявили лояльность или сменили собственника», — предположил Безпалько в беседе с RT.

«Нельзя заставить всех жить честно»

Громкие заявления Зеленского о его намерении бороться с засильем олигархов в СМИ и с коррупцией реализовать будет практически невозможно, считают представители различных политических сил Украины, с которыми удалось побеседовать RT.

Также по теме Конституционное прикрытие: может ли Украина лишиться поддержки ЕС и МВФ из-за отмены антикоррупционной нормы Решение Конституционного суда Украины об упразднении одной из антикоррупционных норм может привести к отмене безвизового режима с ЕС и...

«Он говорит то, что хочет слышать Запад. Но даже начало таких реформ настроит против него абсолютно всех олигархов. И я не удивлюсь, что всё это закончится либо новым «майданом», либо переформатированием политического строя Украины, переходу к парламентской республике и передачей всех полномочий премьер-министру. Нельзя просто так прийти и заставить всех жить честно», — отметил в беседе с RT представитель партии «Народный фронт».

По его мнению, чтобы провести хотя бы часть обозначенных избранным президентом реформ, нужен «огромный политический опыт, которого у Зеленского нет».

«Максимум, что мы можем увидеть, — это передел собственности. Аналитики уже подсчитали, что ежегодно приближенные к кормушке зарабатывают около $10 млрд. Думаете, кто-то добровольно откажется от таких денег? Просто все начнут договариваться через новое окружение», — сообщил в беседе с RT представитель в Блоке Петра Порошенко.

С точки зрения Богдана Безпалько, Зеленскому важно обозначить борьбу с коррупцией, чтобы сохранить популярность у населения до октябрьских парламентских выборов.

«Сейчас Зеленский может попытаться обвинить своих политических противников в коррупции и после их реально наказать или имитировать преследование этих людей», — считает эксперт.

Насколько эффективной окажется эта борьба, можно будет судить только по конкретным действиям, считает Денис Денисов.