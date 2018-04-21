Госдеп США заявил о широкомасштабной коррупции и нарушениях на Украине

Короткая ссылка
Госдепартамент США заявил, что на Украине были зафиксированы серьёзные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура.

Об этом говорится в обнародованном внешнеполитическим ведомством США докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года. 

«Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки; а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей», — цитирует документ Укринформ. 

Также в докладе отмечается «широкомасштабная коррупция на правительственном уровне; цензуру; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией; а также насилие против этнических меньшинств».

В Госдепе считают, что украинские власти, как правило, не принимают надлежащих мер, чтобы наказать большинство должностных лиц, которые совершили злоупотребления, и это порождает безнаказанность.

Ранее французский депутат  Валерия Фор-Мунтян заявила, что коррупция отпугивает инвесторов от Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных