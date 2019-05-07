Эксперт прокомментировал оценку ущерба Украины от снижения объёмов торговли с Россией

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал оценку ущерба Украины от снижения объёмов торговли с Россией.

«Убытки больше, чем об этом заявляют. Это было понятно с самого начала. Такая политика и действия власти за пять лет были направлены на умышленный разрыв всех связей, экономических и культурных, и каких угодно», — заявил эксперт.

По его мнению, у избранного президента Украины Владимира Зеленского есть шанс всё исправить, но остаётся открытым вопрос, захочет ли он это делать.

Со своей стороны, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с радио Sputnik сказал, что на Украине была надежда, что увеличение товарооборота с Европой компенсирует потери, но этого не случилось.

«Они надеялись, что будут инвестиции в производство, что оно будет модернизироваться и им удастся продать свои заводы, — ничего не получилось», — отметил эксперт.

Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что потери Киева от происходящего в отношениях между странами в 13 раз превышают потери Москвы.