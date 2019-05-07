На Украине оценили ущерб от снижения объёмов торговли с Россией

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в интервью CapitalTV оценил последствия снижения объёмов торговли с Россией.

По его словам, потери Киева от происходящего в отношениях между странами в 13 раз превышают потери Москвы.

«Если считать, что газ мы всё-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП», — добавил эксперт.

При этом, как отметил Саливон, если сравнивать 2018-й год с 2013-м, то «внешнеэкономическая торговля с Россией» сократилась более чем в три раза.

В апреле правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых ко ввозу на таможенную территорию страны.

Впоследствии премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры в связи с политикой Украины.